Die 25jährige britische Sängerin Raye singt mit einer explosiven Mischung aus R&B, Hip-Hop, Soul, Jazz und Gospel. Ihr erstes Album "My 21st Century Blues" hat Ray, alias Rachel Keen, 2023 ohne Plattenfirma herausgebracht. Es ist ein Abgesang auf patriarchale Strukturen des Musikbusiness, sexuellen Missbrauch ("All the white men CEOs fuck your privilege") und Drogenerfahrung. In "Ice Cream Man" singt sie in tieftrauriger Melodie von einem Mann, einem Produzenten, dem sie sexuellen Missbrauch vorwirft. "Ich war sieben, ich war 21, ich war 17 ...", singt sie, "Niemals werde ich einen Mann ruinieren lassen, wie ich gehe und spreche". Raye ist derzeit nicht die Einzige, die sich gegen eine allzumächtige Musikindustrie wehrt. Die Rapperin Little Simz hat gerade das Überraschungsalbum "No Thank You" veröffentlicht, auf dem sie mit ihrem Ex-Manager abrechnet. Das berühmteste Beispiel aus der Musikwelt ist Taylor Swift. Sie hat selbst vier Alben unter "Taylors Version" herausgebracht, und sich damit die Rechte an ihren Songs zurückgeholt.