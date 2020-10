Kultur

Erinnern an Ruth Klüger

Die Schriftstellerin und Holocaust-Überlebende Ruth Klüger ist im Alter von 88 Jahren in den USA gestorben. Wir erinnern an sie mit ihrer Rede von 2016 zur Holocaust-Gedenkstunde vor dem Deutschen Bundestag, in der sie auch über ihre eigene Zwangsarbeit sprach.

Datum: 27.01.2016