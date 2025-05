Im französischen Cannes sind am 24. Mai die Filmfestspiele mit der Vergabe der wichtigsten Preise beendet worden. Die Goldene Palme ging an den Film "Un simple accident" des Iraners Jafar Panahi. Der Große Preis der Jury unter Vorsitz der französischen Schauspielerin Juliette Binoche ging an das Familiendrama "Sentimental Value" des Norwegers Joachim Trier. Der Preis der Jury ging zu gleichen Teilen an "Sirat" von Óliver Laxe und "In die Sonne schauen" der Berlinerin Mascha Schilinksi. Als beste Darstellerin wurde die Französin Nadia Melliti in "La petite dernière" geehrt. Den Preis für den besten Darsteller erhielt der aus der Netflix-Serie "Narcos" bekannte brasilianische Schauspieler Wagner Moura für seine Rolle in "The Secret Agent".Der französisch-belgische Spielfilm "Jeunes Mères" ("Junge Mütter") erhielt den Preis der Ökumenische Jury der Kirchen. Bei dem Sozialdrama der beiden belgischen Brüder Jean-Pierre und Luc Dardenne handle es sich um einen Beitrag, der mit viel Wärme die Mutterschaft als "erste wesentliche Beziehung in jedem menschlichen Leben" auslote, hieß es. In "Jeunes Mères" stehen fünf junge Mütter im Mittelpunkt, die in einer sozialen Einrichtung leben und auf ein besseres Leben für sich und ihre Kinder hoffen.