Die Proteste im Iran nach dem Tod der von der Sittenpolizei festgenommenen 22-jährigen Mahsa Amini gehen bereits in die dritte Woche. Trotz heftigen Durchgreifens der Sicherheitskräfte, das Aktivisten zufolge bereits mindestens 83 Menschen das Leben kostete, gab es weiter Proteste in mehreren Städten im Land. Teheran ging indes weiter gegen Unterstützer aus Kultur, Journalismus und Sport vor. Die anhaltenden Proteste im Iran waren vom Tod der Kurdin Mahsa Amini am 16. September ausgelöst worden. Sie war in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen worden, offenbar weil sie das islamische Kopftuch nicht den Regeln entsprechend trug. Nach Angaben von Aktivisten soll sie von der Polizei geschlagen und deshalb gestorben sein. "Frau, Leben und Freiheit", riefen die Demonstrierenden am Abend des 29. September in Sanandadsch, der Haupstadt von Aminis Heimatprovinz Kurdistan, wie aus einem Video des Nachrichtenportals Iran Wire auf Twitter hervorging. In Städten überall im Land seien Menschenmengen zu sehen gewesen, die "Parolen skandierten und sich Sicherheitskräften entgegenstellten", berichtete die von iranischen Exiljournalisten betriebene Seite. Laut den jüngsten Berichten der iranischen Nachrichtenagentur Fars sind bei den Protesten bisher rund 60 Menschen getötet worden. Die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Oslo zählt inzwischen mindestens 83 Tote.Die Nichtregierungsorganisation Amnesty International warf dem Iran vor, mit Absicht tödliche Gewalt zur Unterdrückung der anhaltenden Proteste einzusetzen. Laut einem Amnesty zugespielten offiziellen Dokument habe der Befehlshaber der Streitkräfte in der Provinz Masandaran seine Untergebenen angewiesen, "gnadenlos, bis hin zur Verursachung von Todesfällen, gegen jede Art von Unruhen durch Randalierer und Anti-Revolutionäre vorzugehen", erklärte die Organisation.