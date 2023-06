Es ist eine wilde Amour Fou, von der der deutsche Regisseur Christoph Hochhäusler erzählt. Die tragisch Liebenden könnten verschiedener nicht sein: Robert, der verdeckte Ermittler, ein harter Hund und Leni, seine verführerische Ex, die einst ein Mann war. Die Beziehung ist von einem großen Machtgefälle und von Gewalt geprägt – er: Bulle, sie Ex-Sträfling. Nun soll Leni für Robert einen Drogenboss ausspähen - andernfalls landet sie wieder im Knast. Aus dieser Krimi-Konstellation macht Christoph Hochhäusler einen bildstarken Film Noir, der ganz nebenbei die Frage nach Transidentität und Transphobie beleuchtet. Denn Robert will sich nicht damit abfinden, dass der Mann seines Lebens gar kein Mann mehr ist und das auch so will. Und so wird der verzweifelt Liebende zu einem geradezu paradigmatischen Transphobiker. Gespielt wird Leni von der Wiener Trans-Schauspielerin Thea Ehre, die auf der Berlinale für die beste Hauptrolle ausgezeichnet wurde