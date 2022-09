Wer entscheidet, was "schön" ist? Dieser und weiteren Fragen geht die schwedische Comiczeichnerin Liv Strömquist nach. In einer Zeit, in der vor allem die sozialen Medien uns permanent mit unerreichbarer Perfektion konfrontieren, hat sie über unsere gängigen Schönheitsideale und die Diktatur von Instagram und Co. nachgedacht - in ihrer Graphic Novel "im Spiegelsaal".