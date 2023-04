Sie fühle sich jede Sekunde ihres Lebens mitschuldig für das Leid, das das russische Regime, ihre Landsleute, den Ukrainern durch den Krieg zugefügt hätten, sagt Victoria Ivleva. Die 1956 geborene Fotografin und Aktivistin aus Moskau, die 1991 für ihre Fotoserie zum Kernkraftwerk Tschernobyl mit dem "World Press Photo Award" ausgezeichnet wurde, hat die Situation in Moskau nicht mehr ausgehalten und ist 2022 zu Beginn des Krieges nach Kiew gezogen, um die Zerstörung und den Schrecken in der Ukraine mit ihrer Kamera zu dokumentieren. Von Kiew aus bereist sie die Frontgebiete, sie war in Bachmut, in Butscha und in Donezk, wo einer ihrer zwei Söhne wohnt. Beide Söhne helfen als Freiwillige, Ukrainer aus den Kriegsgebieten zu retten und schon oft hat auch Victoria Ivleva dabei geholfen, Menschen zu überzeugen, sich doch evakuieren zu lassen. Ivleva erzählt von der Angst dieser Menschen, die lieber zwischen Trümmern leben als einer Evakuierung zuzustimmen, Angst auch vor der Armut, die sie erwartet, wenn sie ihr Zuhause verlassen, das ja ihr einziger Besitz ist. Victoria Ivleva sagt, in Kiew lebe sie zwar an einem unsicheren Ort, aber sie sei dort frei von der ständigen Angst, die sie in Moskau verfolgte. Die Angst, bespitzelt und vielleicht verhaftet zu werden, wie einige ihrer Freunde der Menschenrechtsorganisation "Memorial". In ihren Schwarz-Weiß-Aufnahmen sieht man überwiegend Zivilisten, ihr Interesse gilt den Menschen, deren Leben plötzlich in eine Katastrophe gemündet ist und wofür sie, Victoria Ivleva, sich als Russin verantwortlich fühlt. Ihre Fotos lädt sie in den sozialen Netzwerken hoch, das sei für sie eine Möglichkeit, mit der Welt darüber zu sprechen.