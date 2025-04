Russischen Exilautoren eine Stimme geben

Literatur, die in Russland verboten ist, oder zensiert, liegt nun frei ausgestellt auf der ersten russischen Buchmesse in Berlin. Für die meisten Verleger, die dort sind, war freies Arbeiten in Russland nicht mehr möglich, auch nicht für Felix Sandalov, der Chefredakteur eines großen Verlages war. "In gewisser Weise empfinde ich natürlich einen gewissen Stolz für meinen Berufsstand, dass die Verleger in Russland ihre Position zum Krieg in der Ukraine ganz gemeinsam, solidarisch zum Ausdruck gebracht haben: Von den ersten Tagen an haben sie dort offene Briefe geschrieben, viele haben das Land verlassen, im Ausland weiter publiziert, ihr Programm stark politisiert", sagt Sandalov. Mit der Stiftung Straight/Forward, die vor zwei Jahren gegründet wurde, möchte Felix Sandalov Exil-Autoren und Journalisten, die investigativ über Russland recherchieren, unterstützen. Die Buchprojekte, die aufgrund repressiver Gesetze in der Heimat verboten wären, werden auf der Buchmesse in Berlin vorgestellt, um weitere Finanzierer zu gewinnen.