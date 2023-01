Alles Bedeutende war schon passiert, Geschichte eben: Die Computer erfunden, Friedensbewegung, die Wiedervereinigung. Merkel mit ihrem "Wir schaffen das"-Mantra. Der größte Lebenswunsch ihrer Generation: ein gutes Leben mit Familie, Garten und Grillabenden. "Der Grill war ein Versprechen. Im Grill schmorte der Wunsch, auch in Zukunft in Ruhe gelassen zu werden", schreibt Knobloch. Und jetzt das! "Noch nie war mir so klar, wie verdammt schwierig die Zukunft würde. Nicht nur der Klimawandel, die Inflation, eine Pandemie, eine Rezession, die Demografie kamen auf mich zu, sondern jetzt auch noch ein Krieg und die Wiederkehr des Imperialismus." Sie beklagt die Naivität – ihre und die der anderen. Ihr Essay ist eine Gefühlsdiagnose unserer Gesellschaft – generationenübergreifend. Was ist das jetzt für eine Welt? Wie konnte man das alles übersehen? Wie konnten wir so blind sein? Knobloch geht der Frage nach, welche Werte heute existieren. Wie können junge Menschen wie sie heute Verantwortung übernehmen in einer Demokratie? Wir sprechen mit der Autorin über ihr Buch.