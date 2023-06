Die bekannte französische Künstlerin Françoise Gilot ist am 6. Juni im Alter von 101 Jahren gestorben. Sie war vor allem für ihre Arbeit als Malerin und Schriftstellerin bekannt. Gilot studierte Kunst an der Sorbonne in Paris und wurde in den 1940er Jahren zu einer wichtigen Figur in der Pariser Kunstszene. Ihre künstlerische Karriere wurde stark durch ihre Beziehung zu Pablo Picasso geprägt. Die beiden hatten eine bewegte und intensive Beziehung, die über zehn Jahre dauerte und aus der zwei Kinder hervorgingen. Gilot galt als einzige Frau, die sich von Picasso trennte. Bekannt ist sie für ihren modernen und kraftvollen Stil, der von kubistischen Einflüssen geprägt ist. Doch neben ihrer künstlerischen Tätigkeit war Françoise Gilot auch als Schriftstellerin erfolgreich. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, darunter ihre Autobiographie "Leben mit Picasso", in der sie ihre Erfahrungen und ihre Beziehung zu Picasso schildert. Françoise Gilot hat im Laufe ihrer Karriere einen bedeutenden Beitrag zur modernen Kunst geleistet und gilt als eine der herausragenden Künstlerinnen des 20. Jahrhundert. Wir erinnern an sie.