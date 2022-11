Nun bringen erneute Enthüllungen aus den daraus folgenden Ermittlungen die beiden Journalisten Nowak und Schrom in Bedrängnis. Auszügen aus der Untersuchungsakte zufolge, die in der vergangenen Woche in den Medien veröffentlicht wurden, tauschte Rainer Nowak im Jahr 2017 eine Reihe von SMS mit dem ehemaligen Generalsekretär im Wiener Finanzministerium, Thomas Schmid, aus. Demnach sollte ihm der enge Vertraute von Kanzler Kurz auf den Chefsessel des ORF helfen – im Gegenzug für Unterstützung seinerseits. In einem Brief an die Leser entschuldigte sich Nowak nun für die "Tonalität und unangemessene Nähe" in den Kurznachrichten. Mathias Schrom hatte den Chat-Verläufen zufolge regelmäßigen Kontakt mit der FPÖ und deutete dabei darauf hin, dass er sich bemühe, den Einfluss der Sozialdemokraten beim ORF einzudämmen. Der österreichischen Nachrichtenagentur APA zufolge schreibt Schrom zur Ausrichtung des Senders: "Es ist schon bei uns genug zu tun und jeden Tag mühsam, aber langsam wird's, und die, die glauben, die SPÖ retten zu müssen, werden weniger." Schrom selbst räumte laut APA nun ein, die geleakten Nachrichten hätten "zugegebenermaßen keine glückliche Außenwirkung". Er gab an, dass es wichtig gewesen sei, eine "Gesprächsbasis" zu einer Regierungspartei aufrechtzuerhalten, welche dem ORF ablehnend gegenübergestanden habe.