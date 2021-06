Kultur

Der Roman "Schicksal" von Zeruya Shalev

Eine verzweigte, tief zerrüttete Familie, in der Verständigung immer wieder scheitert: In ihrem neuen Roman erzählt die israelische Autorin Zeruya Shalev die Geschichte einer Familie, die mit der Entstehungsgeschichte Israels verwoben ist. Dabei macht der Roman auch auf die schwierige gesellschaftspolitische Lage in Israel aufmerksam.