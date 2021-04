Kultur

Biennale in Berlin erinnert an Welt-Roma-Tag

Zum 50. Jubiläum des Welt-Roma-Tags startet in Berlin eine Biennale unter dem Motto "We are here!", die mit 50 Kunstwerken an die Unterdrückung und Marginalisierung der Sinti und Roma erinnert. Zu sehen sind die Werke unter anderem in Schaufenstern der Straßen Berlins, aber auch online von zuhause aus.

Datum: 08.04.2021