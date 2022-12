Rilke-Nachlass kommt nach Marbach

"Call Jane", der zweite Film der New Yorkerin Phyllis Nagy als Regisseurin, blickt zurück auf das Jahr 1968 als Abtreibungen in den USA noch fast flächendeckend verboten waren. Joy, die Protagonistin - Vorstadthausfrau, gediegener Mittelstand, verheiratet und Mutter einer 15-jährigen Tochter - wird ungewollt schwanger. Hinzu kommt, dass ihr Arzt ihr rät, das Baby aus medizinischen Gründen nicht zu bekommen. Was tun? Zunächst den legalen Weg nehmen und sich beim Krankenhausvorstand vorstellen, denn der entscheidet darüber, ob ein Abbruch möglich ist. Eine Gruppe weißer Männer beschließt, bei einer Überlebenschance Joys von 50:50, dass das Risiko zu tragen sei, am Ende gäbe es ja dann auf jeden Fall ein gesundes Baby. In dieser Szene spiegelt sich die gesamte Abhängigkeit der Frauen in einer total frauenfeindlichen Welt im letzten Jahrhundert. Schließlich wendet sie sich an eine illegale Untergrundorganisation, die sogenannten Janes, die sich auf Abtreibungen spezialisiert haben. Joy lässt sich dort helfen und wird zur Helferin, zu einer Jane. Die nicht nur die Frauen betreut, sondern auch die Methode der Abtreibung selbst erlernt, damit sich gerade Frauen aus prekären Schichten überhaupt diesen Schritt leisten können. Ein immer wieder gesellschaftlich sehr aufgeheiztes Thema, das nicht nur die USA in jüngster Zeit stark polarisiert. In den Haupttrollen zu sehen sind Elizabeth Banks und Sigourney Weaver.