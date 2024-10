Mit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat sich der weltweit bekannte Pianist Daniil Trifonov weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und keiner forderte von ihm, sich gegen das russische Regime zu positionieren. Der 35-Jährige Trifonov gilt unbestritten als einer der größten Pianisten der Gegenwart, der allein für seine Kunst stand. Jetzt veröffentlicht er ein neues Album "My American Story". Den Titel darf man auch als politisches Statement auffassen. Trifonov lebt in New York. Russland kann er vorerst nicht mehr bereisen. Was unterscheidet die großrussische Klavierliteratur von der US-amerikanischen? Und wie blickt er heute auf die USA? Macht er sich Sorgen um seine Wahlheimat, kurz vor den Präsidentschaftswahlen? Wir haben den Pianisten in New York getroffen.