Kultur

Der Podcast "Rembrandt Habibi" - ein postkolonialer Blick

Die Journalistin Amira Aziz öffnet in ihrem Podcast "Rrembrandt Habibi" neue Perspektiven auf den niederländischen Altmeister Rembrandt und seine Weggefährten des Goldenen Zeitalters, in dem der Kolonialismus florierte. Gerade sind die Bilder, die Rembrandt im 17. Jahrhundert vom Orient malte, im Potsdamer Museum Barberini zu sehen. Sie geben eine Ahnung von all den Grausamkeiten, die sich im tatsächlichen Orient damals abspielten.