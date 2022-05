Kultur

Reihe: Grenzansichten - zwischen Krieg und Frieden

Krieg in Europa: Die Ukrainer und Ukrainerinnen verteidigen nicht nur ihr Land, sondern kämpfen auch für demokratische Werte. Die Nachbarstaaten bangen mit, zwischen Solidarität und eigener Kriegsangst. "Kulturzeit" fragt, was Menschen in den Anrainerstaaten der Ukraine fühlen. Künstler*innen geben Einblick in ihr Land, in Sorgen und Alltag an den Grenzen zwischen Krieg und Frieden.