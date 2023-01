Die Energie, die Krise und wir

Die Reihe sammelt Geschichten aus den 3sat-Ländern rund um den Umgang mit Energie. Was etwa verbindet den zugedrehten Gashahn von Nordstream 2 an der Ostseeküste in Lubmin mit dem nie in Betrieb gegangenen Siedewasserreaktor Zwentendof in Österreich? Was das öffentliche Gaslaternenmuseum gleich hinter dem sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Tiergarten mit dem "Zentralheizungsmuseum" im mittelhessischen Lollar? Während um 22 Uhr an Symbolorten wie dem Brandenburger Tor das Licht ausgemacht wird, debattiert man in der Schweiz zögerlich die Absenkung der Temperatur im öffentlich Raum auf 20 Grad. Und wie verhält sich eine noch zaghaft geführte Diskussion in der Schweiz um den Umgang mit Wasserkraft etwa mit der Verteidigung des längst untergegangenen Ortes Lützerath im Ruhrpott?