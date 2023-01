Reihe: Ausblicke - Was bringt 2023 für die Kultur?

Schauspielerin Bibiana Beglau erhofft sich für 2023, dass auf diesem Planeten etwas Frieden herrscht: nicht nur in der Ukraine, sondern auch mit der Natur – nicht nur gegenüber der Umwelt, sondern auch zwischenmenschlich. "Wir sind sehr viele auf diesem Planeten. Wenn wir auf den anderen schauen würden und in unser nächstes Umfeld, dann könnten wir auch die Hysterie, die uns dauernd angetragen wird, vielleicht abstreifen und in dem etwas zufriedeneren Gesicht des anderen etwas erkennen, was vielleicht Änderung herbeirufen könnte," so die Schauspielerin.