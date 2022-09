Rechtsruck am Supreme Court - Trumps Vermächtnis?

In ihrem neuen Buch "Wir können auch anders" will Maja Göpel Mut dazu machen, in Umbruchzeiten Weichen für die Zukunft zu stellen. Das könne nur gelingen, wenn sich jede und jeder frage: "Woher kommt das, was ich in Anspruch nehme? Und wie viel nehme ich in Anspruch, wenn ich weiß, dass andere ebenfalls einen gewissen Anspruch haben?", so die Honorarprofessorin für Nachhaltigkeitstransformationen an der Leuphana Universität Lüneburg. Menschen hätten Einfluss auf die Richtung der Veränderungen und könnten andere inspirieren. So entstünden Trends, an denen sich Verhältnisse und politische Rahmenbedingungen wandelten. Göpel betonte, dass die Politik angesichts von Krisen oft zu kurzfristig handle. Das gelte beim Klimaschutz, aber auch mit Blick auf soziale Fragen. "Vor allem in der ökonomischen Frage nach sozialer Gerechtigkeit sehen wir gerade, wie das Vertrauen in den Staat, der den Auftrag zur Gemeinwohl-Sicherung hat, erodiert", sagt die Ökonomin. Zu beobachten sei, dass sich Klientel-Politik und starke Lobby-Interessen durchsetzten und Ungleichheiten verschärften. Das verunsichere Menschen, gerade in Zeiten der Krise. Wir sprechen mit Maja Göpel über ihr neues Buch.