Kultur
"Kulturzeit" vom 08.09.2025: Rechtsextreme Politik und Nostalgie
Die Themen der Sendung: Rechtsextreme Politik und Nostalgie, Machtvakuum in Frankreich - Gespräch mit Helene Miard-Delacroix, Goldener Löwe, Elmira Bahrami, Christoph von Dohnányi.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 08.09.2025
- 19:22 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Rechtsextreme Politik und Nostalgie
In Krisenzeiten erleben konservative Werte und traditionelle Geschlechterrollen ein Comeback. Je schneller der technische Fortschritt, um so größer scheint das Verlangen nach dem "einfachen Leben". Besonders rechte Politiker machen sich Nostalgie und die Sehnsucht nach einem vermeintlich besseren Führer zunutze.
Machtvakuum in Frankreich und die Gefahr für Europa - Gespräch mit Helene Miard-Delacroix
Frankreich rechnet am 8. September mit dem Sturz seiner Regierung: Premierminister François Bayrou dürfte in einer Sondersitzung der Nationalversammlung vermutlich zum letzten Mal vergeblich für seinen Sparhaushalt in Höhe von 44 Milliarden Euro werben. Die Oppositionsparteien hatten bereits angekündigt, ihm bei der Abstimmung, die gegen 19 Uhr erwartet wird, das Vertrauen zu verweigern. Es wird damit gerechnet, dass Bayrou noch am Abend nach einer neunmonatigen Amtszeit seinen Rücktritt einreicht.
In sozialen Netzwerken hat sich in den vergangenen Wochen eine neue Protestbewegung zusammengebraut, die ihrem Ärger über die Regierung mit ungewöhnlichen Aktionen am 10. September Luft machen will - etwa Blockaden von Bahnhöfen und Konsumverzicht. Beobachter befürchten Ausschreitungen. Ein Teil der Gewerkschaften ruft bereits für den 10. September zu Streiks auf, die meisten Gewerkschaften planen einen eigenen Aktionstag am 18. September.
Bayrou hatte mit der Vertrauensfrage ursprünglich seinen Rückhalt für seinen Sparhaushalt 2026 stärken wollen. Wegen der angespannten Finanzlage des Landes will er knapp 44 Milliarden Euro einsparen. Falls er die Abstimmung verliert, bleibt die Regierung voraussichtlich vorerst geschäftsführend im Amt. Präsident Emmanuel Macron hat Neuwahlen und seinen eigenen Rücktritt bislang ausgeschlossen. Die häufigen Regierungswechsel in Frankreich schränken die Handlungsfähigkeit von Macron erheblich ein. Wir sprechen mit der Historikerin Helene Miard-Delacroix über die Lage in Frankreich.
Jim Jarmusch gewinnt Goldenen Löwen in Venedig
Jim Jarmusch hat beim 82. Filmfestival in Venedig den "Goldenen Löwen" für "Father Mother Sister Brother" gewonnen. Die internationale Jury zeichnete am 6. September die Tragikomödie aus. In drei Episoden werden darin mit Stars wie Tom Waits, Adam Driver, Cate Blanchett und Charlotte Rampling die Beziehungen von (erwachsenen) Kindern zu ihren Eltern sowie Geschwisterbeziehungen in den Blick genommen. Ein Film, der lakonisch von der Fremdheit zwischen den Generationen erzählt.
Den "Silbernen Löwen" für die beste Regie erhielt das biografische Drama "The Smashing Machine" von Ben Safdie um den Kampfsport-Athleten Mark Kerr. Der Dokumentarfilm "Sotto le nuvole" (Unter den Wolken) - ein Porträt der Region um den Vesuv und die Stadt Neapel - von Gianfranco Rosi wurde mit dem Spezialpreis der Jury geehrt. Den Großen Preis der Jury erhielt "The Voice of Hind Rajab" über ein 2024 bei einem israelischen Militäreinsatz im Gaza-Streifen getötetes Mädchen von Kaouther Ben Hania. In dieser Auszeichnung spiegelt sich, wie präsent und prägend das Thema Gaza-Krieg für die 82. "Mostra" war.
Elmira Bahrami am Theater Basel
Als Deutsch-Iranerin, aber auch als Kunstschaffende, versteht Elmira Bahrami ihr Wirken immer auch als politisch. 2022 ging sie für die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung auf die Straße, hielt eine mehrtägige Mahnwache für die vom Regime Ermordeten, beteiligte sich an politischen Veranstaltungen im Theater. Und auch heute noch lenkt sie den Blick auf die Situation der Menschen im Iran.
Derzeit ist sie am Theater Basel als Ophelia in "Hamlet" zu sehen. Das zentrale Thema des Shakespearschen Stücks ist immer noch aktuell: Wie Einfluss nehmen auf eine Welt, die sich plötzlich und dramatisch verändert? Politisch sein, ohne didaktische Töne anzuschlagen: Mit kluger Regiearbeit und großer Spielfreude schafft es das Basler Ensemble, diese shakespearesche Qualität noch zu verstärken.
Dirigent Christoph von Dohnányi gestorben
Der ehemalige Chefdirigent des heutigen NDR Elbphilharmonie Orchesters, Christoph von Dohnányi, ist tot. Er starb zwei Tage vor seinem 96. Geburtstag in München, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Hamburg mitteilte. Der Musiker leitete das NDR-Orchester von 2004 bis 2011.
Christoph von Dohnányi war der Sohn des Juristen und Widerstandskämpfers gegen den Nationalsozialismus, Hans von Dohnányi, und der Neffe des evangelischen Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer. Sein Vater und sein Onkel wurden 1945 hingerichtet. Seine Mutter war Dietrich Bonhoeffers ältere Schwester Christine Bonhoeffer.
Christoph von Dohnányi studierte nach dem Zweiten Weltkrieg in München zunächst Jura und dann Musik und wechselte dann in die USA, um seine musikalische Ausbildung bei seinem Großvater zu vervollständigen, dem Pianisten und Dirigenten Ernst von Dohnányi. 1953 kehrte er zurück nach Deutschland. In Hamburg war Dohnányi bereits von 1978 bis 1982 als Chefdirigent und Intendant der Staatsoper Hamburg tätig. Zuvor hatte er als Generalmusikdirektor und Operndirektor die Frankfurter Oper geleitet. Als Gastdirigent trat von Dohnányi regelmäßig an großen Opernhaus-Adressen wie Wien, London, Paris und Zürich sowie bei den Salzburger Festspielen auf. Hamburg sei stets die Heimat von Christoph von Dohnányi gewesen, auch während seiner fast zwei Jahrzehnte währenden Amtszeit in den USA als Leiter des Cleveland Orchestra, hieß es.