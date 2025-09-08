Rechtsextreme Politik und Nostalgie

Christoph von Dohnányi studierte nach dem Zweiten Weltkrieg in München zunächst Jura und dann Musik und wechselte dann in die USA, um seine musikalische Ausbildung bei seinem Großvater zu vervollständigen, dem Pianisten und Dirigenten Ernst von Dohnányi. 1953 kehrte er zurück nach Deutschland. In Hamburg war Dohnányi bereits von 1978 bis 1982 als Chefdirigent und Intendant der Staatsoper Hamburg tätig. Zuvor hatte er als Generalmusikdirektor und Operndirektor die Frankfurter Oper geleitet. Als Gastdirigent trat von Dohnányi regelmäßig an großen Opernhaus-Adressen wie Wien, London, Paris und Zürich sowie bei den Salzburger Festspielen auf. Hamburg sei stets die Heimat von Christoph von Dohnányi gewesen, auch während seiner fast zwei Jahrzehnte währenden Amtszeit in den USA als Leiter des Cleveland Orchestra, hieß es.