Reaktionen auf Rücktritt von Liz Truss

Die 60. Viennale ist eröffnet. Das internationale Filmfestival in Wien hat traditionell im Gartenbaukino am Ring begonnen. Filme aus aller Welt sind in Originalfassung zu sehen sein. Festival-Direktorin Eva Sangiorgi hat filmische Perlen aus aller Welt eingeplant. Zu sehen ist etwa der Goldene-Löwe-Gewinner "All the Beauty And The Bloodshed". Mit dem ausgezeichneten, vom ORF-mitfinanzierten Film "Vera" gings los.