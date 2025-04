Annett Gröschner ist die neue Mainzer Stadtschreiberin 2025. Die in Berlin lebende Schriftstellerin erhält die Auszeichnung am 3. April 2025. Als "originell und erfahrungssatt" würdigte die Jury das vielfältige Werk der 1964 in Magdeburg geborenen Autorin. "Ihre Erzählungen, Essays und Romane fügen sich zu einem dichten Gewebe, in dem sie die deutsche Geschichte auf wache und immer anregende Weise einfängt", so die Jury. Als neugierige Chronistin nicht nur der eigenen Biografie im Osten Deutschlands spüre Gröschner mit einem feinen Sensorium für Vergessenes und Verdrängtes den Lebensläufen von Menschen und dem Schicksal von Orten nach. Ihre Offenheit und Empathie tauche die Welt dabei jedes Mal in neues Licht. Wir sind bei der Verleihung des Preises dabei und stellen Annett Gröschner vor.