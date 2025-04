Die Videoplattform Youtube ist aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken - für jeden und für jedes Interesse findet sich das passende Video. Vor 20 Jahren, am 24. April 2005, wurde das erste Video auf Youtube hochgeladen.Im Vergleich zu den professionellen Videos, die die Plattform heute dominieren, wirkt das erste Video wie aus der Zeit gefallen: Ein junger Mann steht vor einem Elefantengehege, die Bildqualität lässt vermuten, dass es sich um ein Amateurvideo handelt. Das Coole an den Elefanten sei, sagt der Mann, dass sie echt lange Rüssel hätten. Zögern, ein Blick über die Schulter. "Und das“, fügt er noch hinzu, "ist so ziemlich alles, was es dazu zu sagen gibt." Heute ist das Video "Me at the zoo" ("Ich im Zoo") berühmt. Der US-Amerikaner Jawed Karim lud es am 24. April 2005 hoch, seither hat es knapp 350 Millionen Aufrufe. Gemeinsam mit Chad Hurley und Steve Chen hat Karim Youtube erfunden.