Kurz bevor die Theater und Opernhäuser sich in die Sommerpause verabschiedet haben, sorgt Anfang Juli eine Meldung aus Berlin für Aufregung: Die lange geplante und bereits begonnene Sanierung der Komischen Oper könnte platzen, von einem möglichen Baustopp ist die Rede. Was bedeutet das? Und was steckt dahinter? Die Komische Oper in Berlin ist eine Institution. Ihr Anspruch ist es "eine für alle" zu sein. Mit einem Programm, das Oper und Konzerte bietet, aber auch Operetten und Musicals – spricht sie ein breit gefächertes Publikum an, gelingt es ihr, nicht nur ohnehin kulturaffine Menschen zu begeistern. Während der Intendanz des australischen Regisseurs Barrie Kosky ist das Haus vielfach ausgezeichnet worden. Dass das Opernhaus in Mitte saniert werden muss, stand schon seit Jahren fest. Vor einem Jahr haben die Arbeiten begonnen. Deshalb ist die Oper vorläufig ins Schillertheater eingezogen, spielt dort und an anderen temporären Spielstätten, über ganz Berlin verteilt. Doch ob und wann die Komische Oper in ihr Stammhaus zurück kehren kann, steht nun wohl in den Sternen. Berlin muss sparen und will das überall tun, auch in der Kultur, auch bei der Sanierung der Komischen Oper. Was ist da los?