Jina Mahsa Amini ist vor genau zwei Jahren, am 16. September 2022, in iranischer Haft gestorben. Zuvor hatten Sittenwächter die junge Frau wegen angeblicher Verstöße gegen die Kleiderordnung verhaftet. Ihr Tod löste Massenproteste aus. Das iranische Regime schlug die Demonstrationen brutal nieder. Auch am zweiten Jahrestag von Aminis Tod bereiten sich die iranische Armee und die Milizen genau vor - konzentrieren sich da, wo sie die heftigsten Proteste vermuten, in Aminis Heimatstadt in der Provinz Kurdistan, an ihrem Grab, aber auch in der Hauptstadt Teheran.