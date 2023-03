Der König kommt! Zwischen dem 29. und dem 31. März wird Charles III. Deutschland bereisen, vom Bundespräsidenten empfangen werden und im Bundestag sprechen. Royalisten werden wieder aus dem Häuschen sein. Aber selbst in England sind - nicht zuletzt seit dem Tod der Queen - nicht alle gleichermaßen begeistert von ihrer blaublütigen Regentschaft. Die Schriftstellerin E.L. Kennedy, berüchtigt für ihre bissigen Abrechnungen mit ihrem Land, findet wenig Gefallen an Charles & Co. Anlässlich des Todes der Queen fand sie zynisch-böse Worte für die aus der Zeit gefallene Institution. Demnächst erscheint ihr neuer Roman "Als lebten wir in einem barmherzigen Land", darin werden auch die Themen Armut und Barmherzigkeit thematisiert. Hochaktuell angesichts der derzeit leeren Gemüseregale und der wachsenden Armut. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch die antiroyalistische Interessengruppe "Republic". Sie rechnen präzise nach, was das Land die royale Familie jährlich kostet und auf wieviel sich ihr Vermögen angehäuft hat. Wir nehmen den königlichen Besuch zum Anlass mit der wortgewandten A.L. Kennedy zu fragen: was ist faul im Staate England?