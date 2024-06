2001 wurde die Blaskapelle Banda Comunale gegründet, um gegen die alljährlichen Neonazi-Aufmärsche in Dresden zu protestieren. Alfred Haberkorn und Michal Tomaszewski wollten etwas gegen Rechts tun. Blasmusik spricht alle an, macht gute Laune, so die Idee. Bei den Demokratiegegnern ist die Band, in der viele Musiker mit Migrationshintergrund spielen, deshalb verhasst. Die Musiker von Banda Comunale spielen aber nicht nur auf der Straße, sondern auch in sächsischen Schulen. Hier geben sie musikalischen Unterricht in Sachen demokratischer Vielfalt. Wir haben die mutigen Musiker begleitet.