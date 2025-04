"24. Februar 2022 - Die Zeugen" heißt ein Projekt, das in einem geheimen Studio irgendwo in Europa aufgenommen wird. Eine der zentralen Fragen, die allen Interviewpartner*innen gestellt wurde, lautet: Wer trägt die Verantwortung für den Besatzungskrieg? Seit Beginn des Krieges wurden mehr als 700 Personen befragt. Die Ansichten breiter Bevölkerungsschichten in Russland zur Frage, wie es dazu kommen konnte, erforschen mehrere Journalistenteams auf der Flucht, verstreut über ganz Europa. Sie alle stammen vom zerschlagenen, regierungskritischen Sender TV2 aus der sibirischen Stadt Omsk. Ihre wichtigste Erkenntnis aus der bisherigen Arbeit: "Mütter in Russland glauben manchmal eher Putins Fernsehen als ihren eigenen Kindern". Das zentrale Ziel des Projekts ist es, die tiefliegenden Ursachen für Putins blutigen Besatzungskrieg zu analysieren. Wie konnte all das geschehen?