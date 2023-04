Der Schriftsteller Dinçer Güçyeter hat den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik für seinen Roman "Unser Deutschlandmärchen" erhalten. In seinem Roman erzählt er die Geschichte seiner anatolischen Familie, die in den 1960er Jahren nach Deutschland kam. Der Preis der Leipziger Buchmesse wird am ersten Besuchertag der Messe vergeben. Die mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 2005 für herausragende Neuerscheinungen in den drei Kategorien Übersetzung, Sachbuch/Essayistik und Belletristik verliehen. Der Preis für die beste Übersetzung ging an Johanna Schwering für "Die Cousinen" von Aurora Venturini und der Preis für das beste Schabuch/Essayistik an Regina Scher für "Bittere Brunnen. Hertha Gordon-Walcher und der Traum von der Revolution". Wir sprechen mit dem Gewinner in der Kategorie Belletristik, Dinçer Güçyeter.