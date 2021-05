Kultur

Portugal lesen! - Frau sein

Im ersten Teil der Reihe "Portugal lesen!" sprechen wir mit Autor*innen, die sich in ihren Büchern mit dem Frau sein beschäftigen. Während Isabela Figueiredos "Die Dicke" eine Autofiktion über heutige Frauenbilder ist, schreibt Afonso Reis Cabral in "Aber ich liebe Dich" über den brutalen Mord an einer Transfrau.