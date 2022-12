Im Frühjahr 2010 erschien auf der Enthüllungsplattform WikiLeaks ein Video unter dem Titel "Collateral Murder". Es zeigt die US-Besatzungsmacht im Irak bei einem Anti-Terror-Einsatz in der Nähe von Bagdad. Von einem Hubschrauber aus wird eine Gruppe von Zivilisten beschossen. Es kommen Unschuldige ums Leben, darunter zwei Journalisten der Agentur Reuters, die von den Angreifern irrtümlicherweise für Aufständische gehalten wurden. Das Video löste weltweit Empörung aus. Hochgeladen hat das Video der damals 22-jährige Gefreite Bradley Manning, ein für den Nachrichtendienst zuständiger Mitarbeiter der US-Armee. Manning wurde festgenommen. Er verbrachte zwei Monate in einem Stahlkäfig auf einem US-Militärstützpunkt in Kuweit, dann neun Monate unter extremen Haftbedingungen in einem Gefängnis in Virginia. Während die Welt über WikiLeaks und die zwiespältige Rolle von Whistleblowern diskutierte, wurde Manning vor Gericht gestellt. Sein Argument, er habe die US-Öffentlichkeit informieren wollen über die Wahrheit der Terrorbekämpfung im Irak, wurde nicht gehört. Seine Strafe fiel drastisch aus: 35 Jahre Haft. In der Haft begann Bradley Manning eine Geschlechtsumwandlung, wurde zu Chelsea. 2017 kam Chelsea Manning frei. Barack Obama gewährte ihr bei seiner Verabschiedung aus dem Amt eine Haftkürzung. Die Geschichte der Chelsea Manning ist jetzt in dem Buch "Readme.text" nachzulesen.