Kultur

Das politische Urteil in Zeiten der Pandemie

"Kulturzeit extra: Philosophischer Jahresrückblick": 2020 war das Jahr, in dem Wissenschaftler*innen zu Stars wurden und Politiker*innen ihre Entscheidungen an deren Einschätzungen ausrichteten. Doch das Wissen über das neuartige Corona-Virus konnte nur vorläufig sein. Die Frage, wie man in solch ungewissen Zeiten überhaupt zu politischen Urteilen gelangt, wurde wieder hochaktuell.