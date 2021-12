Vor mehr als 50 Jahren trennten sich die Beatles. In diesen Tagen erzählen sie die Geschichte ihres Endes neu. Musikalisch mit einer weiteren Bearbeitung ihres letzten Albums "Let it be", in den autobiographischen Texten in Paul McCartneys "Lyrics" und in Peter Jacksons Filmprojekt "Get back". Als sich die Beatles Anfang 1969 zu Aufnahmen trafen, war keine Rede davon, dass daraus ihr letztes Album werden würde. Paul McCartney wollte die Beatles zurück zu ihren Wurzeln führen. "Get back" drückte genau das aus - mit einfachen Songs zurück zur Magie in der Band. Ein Kamerateam sollte die Beatles beim kreativen Prozess begleiten, ein Konzert den krönenden Abschluss bilden. Entstanden sind 57 Stunden Film- und 150 Stunden Audiomaterial, die Regisseur Peter Jackson nun für seinen achtstündigen Dreiteiler "Get back" aufwendig restauriert hat. Gleichzeitig erscheinen ein Remix des Albums "Let it be" und Paul McCartneys gesammelte Lyrics.