Bereits als Zehnjähriger hat Ragnar Axelsson mit der Leica seines Vaters fotografiert, er war fasziniert von den Gletschern seiner Heimat Island und hat sie seit nun über 40 Jahren immer wieder abgebildet. Heute gehört er zu den renommiertesten Naturfotografen. Kontinuierlich zieht es den 64-Jährigen in die raue, karge, menschenfeindliche Landschaft der entlegensten Regionen der Arktis. Nach Island, Grönland, Sibirien und auf die 18 Inseln der Färöer. Seine beeindruckenden Schwarz-Weiß-Fotografien sind dabei Dokumente des Klimawandels geworden, zeigen dramatische Veränderungen von Lebensräumen und die Menschen, die sich in ihnen behaupten, Inuit-Jäger in Grönland, Bauern und Fischer auf Island und den Färöer-Inseln und Indigene in Sibirien. Axelsson zeigt ihre außergewöhnlichen Beziehungen zur extremen arktischen Natur und er dokumentiert, wie diese Menschen aufgrund der Erderwärmung gezwungen werden, ihre jahrhundertealte Lebensweise an veränderte Bedingungen anzupassen oder auch aufzugeben. Noch bis zum 18. Juni ist die Retrospektive Axelssons unter dem Titel "Where the World is Melting" in den Hamburger Deichtorhallen zu sehen.