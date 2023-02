Pazifismus in Kriegszeiten

im Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, außerdem das Urmel aus dem Eis und natürlich der Kasperl - das sind wohl die prominentesten Kerle aus dem Kosmos der Augsburger Puppenkiste. Am 26. Februar ist die berühmte Bühne 75 Jahre alt geworden. Im theatereigenen Museum "die Kiste" sollen daher vom 16. März bis zum Herbst "all unsere Stars" zu sehen sein, wie Puppenkisten-Chef Klaus Marschall ankündigte.Zu verdanken ist die Puppenkiste Marschalls Großvater Walter Oehmichen (1901-1977). Dieser wurde 1940 im Krieg als Soldat in einer Schule bei Calais in Frankreich einquartiert, wo er ein Puppentheater entdeckte. Oehmichen nahm es an sich, unterhielt damit seine Kameraden und machte das Hobby später in Augsburg zum Beruf. In der Jubiläumsschau über das, was Oehmichen angestoßen hat, wird auch jene Figur zu sehen sein, mit der einst alles losging: der Gestiefelte Kater. Mit dem Stück über den Aufstieg des Müllerstiers zum Minister des Königs nahm die Puppenkiste am 26. Februar 1948 ihren Betrieb auf. Breite Bekanntheit erlangte sie aber erst durch ihren Sprung ins Fernsehen. Schon einen Monat nach dem Sendestart der ARD tauchte sie darin auf: am 21. Januar 1953 mit dem Märchen "Peter und der Wolf". Ganze Generationen wuchsen sodann mit dem Lummerland-Ohrwurm "Eine Insel mit zwei Bergen" auf und auch mit dem "Meer" um dieses Eiland, das in Wahrheit Plastikfolie war. Am Jubeltag indes lag der Fokus in Augsburg auf Rapunzel, denn am 26. Februar feierte ein Stück über das im Turm eingesperrte Mädchen mit den langen Haaren Premiere.