In einer umkämpften Gegend, die fast schon in Vergessenheit geraten ist - im Irak, dem kurdischen Teil rund um Mossul und Erbil - proben Deutsche und Franzosen Versöhnung durch Kultur. In Zukunft wird es dort eines von acht deutsch-französischen Kulturinstituten weltweit geben, das in der Zitadelle Erbil entstehen wird, einem der ältesten Wohngebiete der Menschheit. Vier Jahre nachdem der IS vertrieben wurde, versucht das dortige Goethe-Institut durch Musik-Acts und die Erinnerung an das gemeinsame Musik-Erbe die Menschen wieder zusammenzubringen. Denn Religion und Herkunft spalten immer noch den Vielvölkerstaat. Mit dem multiethischen Chor Koral Mesopothania versucht das Institut kurdische, jesidische, assyrische und turkmenische Stimmen zusammen zubringen. Darüber hinaus wird Liedgut aus allen Regionen des Iraks eingesungen, und vor allem auch Frauen eine Plattform in patriarchalen Strukturen gegeben.