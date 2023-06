Die finnische Starkomponistin Kaija Saariaho ist am 2. Juni in ihrer Wohnung in Paris gestorben. Bei Saariaho war im Februar 2021 ein Glioblastom diagnostiziert worden, ein bösartiger und unheilbarer Hirntumor. Auf Rat ihres Arztes habe sie ihre Erkrankung für sich behalten, um sich eine positive Haltung zu bewahren und den Fokus auch weiterhin auf ihr Werk zu lenken. Bekannt war Saariaho unter anderem für ihre Oper "L'Amour de loin", die 2000 bei den Salzburger Festspielen Premiere feierte. 2016 war ihre Komposition das erste Bühnenwerk einer Komponistin seit Ethel M. Smyths "Der Wald" im Jahre 1903, das in der renommierten Metropolitan Opera (Met) in New York aufgeführt wurde. Dabei mochte es Saariaho nicht besonders, wenn Aufhebens um ihren Status als Komponistin in einer Männerdomäne gemacht wurde. "Ich sprach noch nicht einmal gerne darüber", sagte sie in einem Interview der Nachrichtenagentur AP nach einer Klavierprobe an der Met. "Es wäre eine Schande."