In diesem Jahr begeht Dresden den 80. Jahrestag der Bombardierung und Zerstörung der Stadt am 13. Februar 1945. In Gedenken daran komponierte der in Dresden lebende und international renommierte Komponist Sven Helbig das "Requiem A“, das für "Aufbruch", "Anfang", "Asche" und "Atmen" steht, als ein "kraftvolles Mahnmal der Versöhnung". Aufgeführt wird das Werk vom Dresdner Kreuzchor, der Sächsischen Staatskapelle und dem weltweit gefeierten Bassisten René Pape. Das Werk verbindet die klassische Form eines Requiems mit elektronischen Klängen und soll ein völlig neues Hörerlebnis erzeugen. Traditionell singen die Kruzianer seit 1955 das "Dresdner Requiem des einstigen Kreuzkantors Rudolf Mauersberger – eine musikalische Klage über die Zerstörung der Stadt, die der Kantor unter dem Eindruck der Bombennacht komponierte. Wie hat sich die Erinnerung an die Zerstörung Dresdens verändert? Ist ein neues Requiem ein Zeichen des gesellschaftlichen Wandels – weg von der Beweinung des Untergangs der Elbestadt hin zur eigenen Schuld am Zweiten Weltkrieg? Denn, so ein Zitat aus "Requiem A": "Nicht im Erinnern liegt die Grundlage für unser heutiges Handeln, sondern erst das Verstehen und Begreifen macht die aktive Gestaltung der Zukunft möglich."