Nostalgie - ein gefährliches Gefühl

Trennt man einen Schweizer von der gesunden Luft der Berge, setzt man ihn der tödlichen Gefahr der Nostalgie aus - so die Diagnose des Arztes Johannes Hoffer in seiner 1688 erschienen Doktorarbeit. Alles, was einen auf nostalgische Ideen bringen könnte, Erinnerung an vermeintlich bessere Zeiten, sollte daraufhin verboten werden. So zumindest die Idee. Diese Geschichte klingt selbst mittlerweile nur nostalgisch - eine Erinnerung an vermeintlich bessere Zeiten. Die englische Historikerin Agnes Arnold-Forster hat die Geschichte der Nostalgie erforscht - und dabei ihre Abgründe aufgedeckt. Nostalgie war Kernbestandteil von Donald Trumps Wahlkampf ("Make Amerika great again"), ist aufgrund der Sehnsucht nach dem vergangenen Empire schuld am Brexit ebenso wie an Wladimir Putins Sehnsucht nach Rückkehr der Sowjet-Union. Nostalgiker wählen bevorzugt fremdenfeindlich und sind rückwärtsgewandt - und dennoch kann und muss vielleicht die Welt dem seltsamen Gefühl der Nostalgie etwas abgewinnen. Nostalgie stärkt das Zugehörigkeitsgefühl, steigert das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und bildet den Grundstein ganzer Karrieren. Die Nostalgie ist ein höchst ambivalentes Gefühl.