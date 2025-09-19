Hauptnavigation

Zwei ältere Männer im Anzug sitzen in einer goldverzierten Kutsche und schauen heraus.

Kultur

"Kulturzeit" vom 19.09.2025: Nostalgie - ein gefährliches Gefühl?

Die Themen der Sendung: Meinungskorridore - Gespräch mit Tanjev Schultz, Nostalgie, Film "Leibniz", Schauspielhaus Zürich, Alessi Rose, Comicbuchtipps.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
19.09.2025
19:23 - 20:00 Uhr

Die Themen der Sendung:

Sich verengende Meinungskorridore - Gespräch mit Tanjev Schultz

An der Frage, wie über Personen wie Charlie Kirk gesprochen werden darf, zerreiben sich gerade die USA. Was darf gesagt werden und worüber darf man noch Witze machen? Wo verläuft die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und verletzender Rede? Und wie werden Cancel-Culture und digitale Empörungsdynamiken politisch instrumentalisiert? Wie kann ein offener Diskurs gelingen, wenn die Meinungskorridore scheinbar immer enger werden? Das fragen wir den Medienwissenschaftler Tanjev Schultz.

Nostalgie - ein gefährliches Gefühl

Trennt man einen Schweizer von der gesunden Luft der Berge, setzt man ihn der tödlichen Gefahr der Nostalgie aus - so die Diagnose des Arztes Johannes Hoffer in seiner 1688 erschienen Doktorarbeit. Alles, was einen auf nostalgische Ideen bringen könnte, Erinnerung an vermeintlich bessere Zeiten, sollte daraufhin verboten werden. So zumindest die Idee. Diese Geschichte klingt selbst mittlerweile nur nostalgisch - eine Erinnerung an vermeintlich bessere Zeiten. Die englische Historikerin Agnes Arnold-Forster hat die Geschichte der Nostalgie erforscht - und dabei ihre Abgründe aufgedeckt. Nostalgie war Kernbestandteil von Donald Trumps Wahlkampf ("Make Amerika great again"), ist aufgrund der Sehnsucht nach dem vergangenen Empire schuld am Brexit ebenso wie an Wladimir Putins Sehnsucht nach Rückkehr der Sowjet-Union. Nostalgiker wählen bevorzugt fremdenfeindlich und sind rückwärtsgewandt - und dennoch kann und muss vielleicht die Welt dem seltsamen Gefühl der Nostalgie etwas abgewinnen. Nostalgie stärkt das Zugehörigkeitsgefühl, steigert das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und bildet den Grundstein ganzer Karrieren. Die Nostalgie ist ein höchst ambivalentes Gefühl.

Film "Leibniz - Chronik eines verschollenen Bildes"

Anfang des 18. Jahrhunderts gibt die preußische Königin Sophie Charlotte ein Porträt des Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz in Auftrag, der einst ihr Lehrer war. Mit der niederländischen Malerin Aaltje van der Meer findet sich eine Künstlerin, die sich dem Denker nicht mit vorgefassten Meinungen nähert. Während der Sitzungen entspinnen sich philosophische Gespräche, die neben der Kunst auch die Aufklärung und Leibniz' Erfindungen umfassen. Ein mit Geistesgeschichte getränktes Zeitbild, das die Welt der Aufklärung als Möglichkeitsraum imaginiert. In den Hauptrollen: Edgar Selge, Aenne Schwarz und Lars Eidinger.

Filmtipp: "Leibniz"

Philosoph Leibniz soll im Auftrag der Kurfürstin porträtiert werden. Der Gelehrte führt mit der jungen Malerin leidenschaftliche Diskussionen.

Kulturzeit

Neue Intendanz am Schauspielhaus Zürich

Mit Raphael Sanchez und Pınar Karabulut wird die renommierteste und größte Bühne in Zürich neu wieder von einem Intendanten-Duo geleitet. Sie führen beide Regie, stehen für einen Generationenwechsel und wollen das Ensemble wieder zum Herzen des Theaters machen. Dazu haben sie es auf mehr als 30 Schauspieler und Schauspielerinnen aufgestockt. Raphael Sanchez, Jahrgang 1975, ist in Basel aufgewachsen, hat am Jungen Theater Basel seine ersten Erfahrungen am Theater gemacht und von 2008 bis 2013 das Zürcher Theater Neumarkt Co-geleitet. Pınar Karabulut, Jahrgang 1987, hat sich einen Namen gemacht für Produktionen, in denen sie Klassiker so verspielt wie feministisch gegen den Strich liest. In der Schweiz etwa am Theater Basel, wo sie 2022 eine Adaption des Spielers von Dostojeweki auf die Bühne brachte.

Alessi Rose im Interview

Die britische Musikerin Alessi Rose darf eine der Headlinerinnen beim SWR3 Newpop Festival in Baden Baden sein. Ihr Weg führte sie geradlinig nach oben. Mit 22 Jahren ist die Selfmade-Musikerin, die mittlerweile bei einem renommierten Plattenlabel unter Vertrag steht, da angekommen, wo sie immer hin wollte. Ihr Konzert ist ein feministisches Manifest. Sie thematisiert Weiblichkeit nicht als Klischee, sondern als komplexes widersprüchliches Erleben. Sie singt über Lust und Scham, über Kontrolle und Hingabe. Das spricht besonders junge Frauen an, die ihre eigenen Identität wiederfinden. Wir haben mit ihr in Baden Baden gesprochen.

Comicbuchtipps

