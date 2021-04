Kultur

Nordkorea und die Berge

Militärparaden, Menschenrechtsverletzungen und Propaganda prägen das westliche Bild von Nordkorea. Das Alpine Museum in Bern zeigt mit der Ausstellung "Let's talk about Mountains" eine andere Seite des Landes. 2000 Meter über dem Meer findet man in Nordkorea fast so etwas wie Freiheit.