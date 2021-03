Kultur

Norbert Gstreins Roman "Der zweite Jakob"

Norbert Gstrein erzählt in seinem neuen Roman von Jakob, einem bekannten Schauspieler, zu dessen 60. Geburtstag eine Biografie erscheinen soll. Jakob graust es vor dem Kommenden. Da fragt ihn seine Tochter, was das Schlimmste sei, das er je getan habe. Und Jakob erinnert sich an einen Filmdreh an der mexikanischen Grenze, das Elend und die Morde an Frauen, die er dort mitbekam - auch hautnah.