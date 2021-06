Kultur

Nora Schmid wird Semperoper-Intendantin

Die Intendantin der Oper Graz, Nora Schmid, übernimmt mit der Spielzeit 2024/2025 die Leitung der Semperoper in Dresden. Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch stellte die 42-Jährige als Nachfolgerin von Intendant Peter Theiler vor, dessen Vertrag 2024 endet. Schmid war bereits 2010/2011 Chefdramaturgin unter Ulrike Hessler an der Semperoper und gehörte nach deren Tod 2012 der geschäftsführenden Interims-Intendanz an.