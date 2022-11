"Nicht mehr normal" - der Soziologe Stephan Lessenich analysiert in seinem neuen Buch "Nicht mehr normal" den Zustand einer Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs. Getrieben von immer neuen Krisen wird Normalität zur Ausnahme, sagt Stephan Lessenich - und beschreibt Normalität als ein sich ständig änderndes Fluidum. Wir bestimmen Gesetze, Regeln, Konventionen und Gewohnheiten, was normal ist und was nicht. Doch sie verändern sich: was früher als "nicht normal" galt, ist heutzutage das Normalste der Welt. Und jede Generation empfindet Normalität anders. Stephan Lessenich sieht nur einen Ausweg aus diesem Zustand: Die schonungslose Analyse, worauf unsere Normalität beruht - und die Bereitschaft, Neues radikal zu denken.