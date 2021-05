Kultur

Das Nazi-Jägerpaar Beate und Serge Klarsfeld

In Deutschland ist Beate Klarsfeld vor allem für die Ohrfeige bekannt, die sie 1968 Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger verpasste. In Frankreich steht der Name Klarsfeld für den Einsatz des Ehepaares für Holocaust-Opfer. Die Graphic Novel "Beate und Serge Klarsfeld: Die Nazi-Jäger" erzählt nun die außergewöhnliche Geschichte des deutsch-französischen Paares.