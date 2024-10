"In Liebe, eure Hilde" ist ein biografisches Drama um die NS-Widerstandskämpferin Hilde Coppi (1909-1943, gespielt von Liv Lisa Fries), die zusammen mit ihrem Mann Hans zur "Roten Kapelle" gehörte, einer von den Nazis so benannten Widerstandsgruppe. Der Film zeichnet ihre letzten Lebensmonate nach - von der Verhaftung 1942 über die Haft im Frauengefängnis Barnimstraße, wo sie einen Sohn zur Welt bringt, bis zur Hinrichtung durch das Fallbeil in Berlin-Plötzensee. Die Montage kreuzt dies achronologisch mit Impressionen aus der Vorgeschichte des Paares. Der hoffnungs- und lebensvolle Erzähltonfall dieser Rückblenden, die in der Seenlandschaft um Berlin angesiedelt sind, dient als markante Kontrastfolie zur erschütternden Passionsgeschichte, die Coppi ohne Effekthascherei als Opfer- und Märtyrerinnenfigur zeichnet, an deren Schicksal sich die Unmenschlichkeit des NS-Regimes offenbart. Andreas Dresens Film ist in den Kinos der 3sat-Länder zu sehen.