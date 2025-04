Nato in Not

Der sich abzeichnende Konflikt drohte den 80. Jahrestag der Befreiung zu belasten, hieß es von Wagner. "Schlimmer noch: Die vielfach seelisch verletzten Überlebenden drohten instrumentalisiert und noch weiter in diesen Konflikt hineingezogen zu werden." Der Entschluss, die Rede zu verschieben, sei gefallen, um die "Überlebenden zu schützen und in dem Wunsch, eine Gedenkveranstaltung in Erinnerung an die Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora zu gewährleisten, in der nicht eine von außen angestoßene Debatte, sondern die Überlebenden im Mittelpunkt stehen". Zu der am 6. April in Weimar geplanten Gedenkfeier werden etwa zehn Überlebende des NS-Terrors erwartet. Die israelische Botschaft in Berlin schrieb auf X, es sei empörend und eine "eklatante Beleidigung des Gedenkens an die Opfer", Boehm einzuladen. In dem Posting unterstellte die Botschaft Boehm unter anderem, den Holocaust zu relativieren.