Kultur

Nasrin Sotudeh

Sie kämpft für die Rechte der Frauen und gegen die Todesstrafe in Iran. All das hat Nasrin Sotudeh mehrmals ins Gefängnis gebracht. Zuletzt wurde sie zu einer mehr als 30-jährigen Haftstrafe verurteilt. Jetzt erzählt eine Doku das Leben der Menschenrechtsanwältin, die 2020 mit dem Right Livelihood Award ausgezeichnet wird.