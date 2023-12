Razzien gegen die Opposition gehören zur Strategie des repressiven Lukaschenko-Regimes in Belarus. Jüngst wurde die Wohnung der im Berliner Exil lebenden Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch durchsucht, in der Absicht, sie später zu beschlagnahmen. Aber nicht nur gegen die Immobilien abwesender Staatsbürger richtet sich der behördliche und polizeiliche Terror in Belarus, sondern auch gegen die im Land verbliebenen Angehörigen. So wurde die Minsker Wohnung der Eltern des Schriftstellers Sasha Filipenko von der Polizei gestürmt und sein 62-jähriger Vater in Handschellen abgeführt. Auf Facebook schrieb der Schriftsteller, die Polizei habe zu seiner Mutter gesagt: "Dafür könnt ihr euch bei eurem Sohn bedanken". Während seiner 15-tägigen Inhaftierung wurden dem Vater Elektroschocks angedroht und es wurde ein Video von ihm aufgenommen, in dem er sich von seinem Sohn distanzieren musste. Wir sprechen mit Sasha Filipenko, der seit 2021 im Exil in Basel lebt.