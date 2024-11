Nan Goldins Werke als Fotografin kreisen schon immer um die Themen Liebe, Sexualität, Subkulturen, Drogen. Verschiedene Kunstmagazine wählten sie zur einflussreichsten Person der Kunstwelt. Ihr Ansehen setzt sie auch politisch ein. Vor ein paar Jahren protestierte sie gegen die US-amerikanische Unternehmerfamilie Sackler, die sie als mitverantwortlich an der Opioid-Krise in den USA brandmarkte. Im Oktober 2024 wurde sie kurzfristig festgenommen, als sie an einem sit-in für Palästina in der Wall Street teilnahm. Als amerikanisch-jüdische Künstlerin ruft sie dazu auf, keine Waffen an Israel zu liefern. Es ist also politisch keine einfache Künstlerin, die vom 23. November 2024 bis zum 6. April 2025 mit der Retrospektive "Nan Goldin. This Will Not End Well" in der Berliner Neuen Nationalgalerie ausgestellt wird. Das Museum hat deshalb ein Symposium zu "Kunst und Aktivismus" organisiert, um das es nun auch wieder Streit gibt.